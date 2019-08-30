Осенью выйдет новая книга Захара Прилепина

Биографическая книга русского писателя Захара Прилепина о русском поэте Сергее Есенине выйдет уже осенью этого года в серии «Жизнь замечательных людей».

По словам худрука театра МХАТ имени Горького Эдуарда Боякова, которые приводит ТАСС, в мае следующего года у его труппы состоится спектакль по мотивам книги Захара Прилепина «Есенин», которая выйдет этой осенью. Он отметил, что у них на руках есть рукопись издания.

О выпуске книги подтвердили в издательстве «Молодая гвардия», которая занимается реализацией книги. По словам их представителей, книга точно поступит в продажу до конца этого года.

Ранее GazetaSPb сообщала, что осенью выйдет книга рецептов из «Звездных войн». Книга написана от лица одного из героев фильмов Строно Таггса, который по сюжету является бывшим шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты с планеты Такодана.