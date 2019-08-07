Осенью выйдет книга рецептов из «Звездных войн»

Сборник различных кулинарных рецептов блюд из вселенной «Звездных войн» появится в печатном виде в ноябре этого года.
Об издании книги рецептов сообщает THR. В книге будут собраны секреты приготовления множества блюд межгалактической кухни в традициях фильмов «Звездные войны».
Книга написана от лица одного из героев фильмов Строно Таггса, который по сюжету является бывшим шеф-поваром в замке королевы пиратов Маз Канаты с планеты Такодана.
Отмечается, что рецепты будут несложные и доступны для повторения даже новичкам в кулинарии.
Книгу выпускает издательство Insight Editions вместе с кинокомпанией Disney. Над сборником работал кулинарный обозреватель Челси Монро-Кассель в соавторстве с Марком Сумераком.
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