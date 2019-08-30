Стала известна еще одна причина старения кожи

Стала известна еще одна причина старения кожи
Отмечена связь между количеством двунитевых разрывов в фибробластах и человеческим старением. Фото: pixabay

Московские ученые полагают, что между количеством двунитевых разрывов в ДНК фибробластов и возрастом человека существует связь.

Сейчас теория старения кожи человека основывается на предположении, что с годами в в клетках организма накапливаются генетические нарушения, которые влияют на способности кожи к восстановлению поврежденных участков ДНК. Исследование опубликовано в журнале Aging.

Специалисты провели лабораторные исследования образцов, взятых у доноров разного возраста. В итоге была отмечена связь между количеством двунитевых разрывов в фибробластах и человеческим старением. Подобные нарушения в клетке влияют на ее способность к регенерации. Это было выявлено впервые.

С помощью этой информации ученые надеются создать терапевтические методы, которые будут устранять последствия старения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что эксперты назвали продукты, которые ускоряют старение кожи.

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Стала известна еще одна причина старения кожи