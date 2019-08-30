В Петербурге ушел из жизни сооснователь арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский

В возрасте 71 года скончался художник и сооснователь арт-центра «Пушкинская — 10». Об этом сообщила куратор арт-центра Юлия Рыбакова в фейсбуке 30 августа.

По словам куратора, Сергей Викторович Ковальский скончался 30 августа. «Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов», — пишет Рыбакова.

Художник Сергей Ковальский родился 1 августа 1948 года. Карьеру в искусстве он начал в 1960-х, когда начал всерьез заниматься живописью и литературой. С 1978 года он начал публиковаться в самиздате, а в 1981 году стал соорганизатором Товарищества экспериментального изобразительного искусства. В 1991 году он оказался одним из основателей центра неформальной культуры Петербурга — арт-центра «Пушкинская, 10».

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