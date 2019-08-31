Пострадавшие при аварийной посадке Ан-2 находятся в тяжелом состоянии

Два человека погибли, пять госпитализировано. Фото: Baltphoto

Два человека погибли, пять госпитализировано. Фото: Baltphoto

Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время аварийной посадки самолет Ан-2 в Якутии. Четверо из них находятся в больнице.

Всего после аварии было госпитализировано пять человек. Одного из них отпустили домой, так как состояние его признали удовлетворительным. Состояние четверых оценивают как стабильно тяжелое.

«Госпитализированным оказывается вся необходимая помощь», — сообщили в Министерстве здравоохранения по Республике Саха (Якутия).

Два человека в результате происшествия погибли. Всего на борту находились семь человек — два члена экипажа и пять пассажиров.

Напомним, частный самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в районе озера Силян-Кюель в Якутии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. Транспортная прокуратура ведет проверку по факту произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что транспортная прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Airbus 321 в Екатеринбурге.