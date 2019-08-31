На выставку Айвазовского в Кронштадте выстроилась шестичасовая очередь

Бесплатная выставка Ивана Айвазовского в Кронштадте в свой предпоследний день вызвала немалый ажиотаж. У входа выстроилась многочасовая очередь.

Увидеть работы Айвазовского из частных коллекций, ранее недоступные широкому зрителю, можно было на протяжении двух месяцев. Официально выставка завершается 1 сентября, но выделить в этот день время на визит Кронштадта смогут не все.

Люди собрались перед входом еще до открытия. К десяти часам очередь уже была длиной минимум в два часа.

«А на дверях висят таблички, что стояние в очереди может занять до 6 часов», — рассказала одна из посетительниц выставки в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка проходит на проспекте Ленина, 57 в Кронштадте. Вход открыт с 10:00 до 20:00 со вторника по воскресенье.

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