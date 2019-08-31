В Старой деревне неизвестные штурмовали банкомат. Но проиграли

В Старой деревне неизвестные штурмовали банкомат. Но проиграли
Ворам не удались тёмные делишки. Фото: pixabay.com

На данный момент полицейские проводят осмотр банковского имущества и оценивают полученные им травмы.

Как стало известно GazeteSPb, заявление о факте атаки на банкомат поступило в отделение МВД Всеволожского района Ленобласти 31 августа 2019 года. По версии правоохранителей, трое неизвестных попытались повредить платежный терминал в кредитно-финансовой фирме на улице Верхней (деревня Старая).

Как было установлено в ходе проверки, банкомат достойно выполнил свою задачу и не допустил хищения денежных средств. Тем не менее, по делу проводится проверка по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее GazetaSPb сообщала, что в Военной Академии Связи новобранцы приняли присягу Родине.

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