С начала сентября в Петербурге начнут охоту на «зайцев» в электричках

С начала сентября в Петербурге начнут охоту на &#171;зайцев&#187; в электричках
Ожидается, что в пригородных поездах введут дополнительные проверки. Фото: pixabay

На протяжение всего сентября в пригородных поездах Петербурга будет проходить месячник по усилению борьбы с безбилетниками.

Начиная с 1 сентября и до конца месяца в петербургских электричках усилят контроль за пассажирами, которые не оплачивают проезд, так называемыми «зайцами». Об этом сообщает пресс-служба АО «СЗППК» 30 августа.

Пока неизвестно, каким образом сотрудники Северо-Западной пригородной пассажирской компании будут искать пассажиров без билетов, но ожидается, что в поездах введут дополнительные проверки.

С начала этого года сотрудники СЗППК выявили более 700 нарушителей.

Ранее GazetaSPb сообщала, что льготы в электричках для школьников и студентов восстановят с 1 сентября. Школьники и студенты получат назад свои льготы на проезд в пригородных поездах с 1 сентября. Скидки для учащихся действуют на территории Петербурга, Ленобласти, Мурманской и Псковской областей и Карелии.

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