Открытие станций Фрунзенского радиуса состоится 5 сентября

Открытие станций Фрунзенского радиуса состоится 5 сентября
Станции Фрунзенского радиуса планировали закончить к концу августа. Фото: Baltphoto

Новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — откроются 5 сентября. Церемония состоится в 11:00.

Открытие новых станций Петербургского метрополитена назначено на четверг, 5 сентября. Торжественная церемония назначена на 11:00. Об этом сообщили в Смольном по итогам незапланированной инспекции объектов действующим губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Беглов вместе совершил внеплановую проверку Фрунзенского радиуса вечером 31 августа. Он совершил пробную поездку по трем новым станциям «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», проверил работы эскалаторов и вестибюлей.

В ходе инспекции Беглова сопровождали вице-губернатор Эдуард Батанов и глава «Метростроя» Николай Александров.

Ранее GazetaSPb сообщала, что станции Фрунзенского радиуса можно найти на «Яндекс. Картах».

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