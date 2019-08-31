Открытие станций Фрунзенского радиуса состоится 5 сентября

Новые станции метро Фрунзенского радиуса в Петербурге — «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» — откроются 5 сентября. Церемония состоится в 11:00.

Открытие новых станций Петербургского метрополитена назначено на четверг, 5 сентября. Торжественная церемония назначена на 11:00. Об этом сообщили в Смольном по итогам незапланированной инспекции объектов действующим губернатором Петербурга Александром Бегловым.

Беглов вместе совершил внеплановую проверку Фрунзенского радиуса вечером 31 августа. Он совершил пробную поездку по трем новым станциям «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», проверил работы эскалаторов и вестибюлей.

В ходе инспекции Беглова сопровождали вице-губернатор Эдуард Батанов и глава «Метростроя» Николай Александров.

Ранее GazetaSPb сообщала, что станции Фрунзенского радиуса можно найти на «Яндекс. Картах».