Станции Фрунзенского радиуса можно найти на «Яндекс. Картах»

В скором времени они также появятся на схемах, но это произойдет не так быстро.

Об этом стало известно сегодня, 27 августа. Обо всем сообщает «Комсомольская правда в Петербурге». В ГУП «Петербургский метрополитен» заявили, что три новые станции появятся на схемах не сразу – для начала нужно дождаться официальной информации об их открытии. Дело еще и в том, что вестибюлей слишком много, так что дополнение схемы займет время. Если подрядчик справится, как и обещает, к 1 сентября, тогда «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» можно будет найти на плакатах уже в середине месяца. Подземка уже готовит разные варианты схем в случае, если вдруг даты сдачи станций будут смещены.

«Яндекс.Карты» же уже отметили новые станции Фрунзенского радиуса.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Фрунзенский радиус откроют в День Знаний, но сначала по нему проедет Беглов.

Предполагается, что на участке будут ходить по 40 пар поездов в час (т.е. один поезд каждую минуту и 30 секунд), а объем пассажиропотока в сутки составит около 997 тысяч пассажиров.