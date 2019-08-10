Фрунзенский радиус откроют в День Знаний, но сначала по нему проедет Беглов

Если при проверке возникнут проблемы, то открытие станций перенесут.

Александр Беглов заявил, что власти Санкт-Петербурга не станут гнаться за сроками при открытии станций Фрунзенского радиуса метро. Врио намерен первым проехать по участку — и если все будет хорошо, то станции откроют.

Пока что, по словам глава КРТИ Петербурга Сергея Харлашкина, станции “Проспект Славы”, “Дунайскую” и “Шушары” вместе с депо “Южное” намерены запустить к 1 сентября. Предполагается, что на участке будут ходить по 40 пар поездов в час (т.е. один поезд каждую минуту и 30 секунд), а объем пассажиропотока в сутки составит около 997 тысяч пассажиров.

Государственный контракт на строительство Фрунзенского радиуса заключили с “Метростроем” от 18 марта 2014 года. 31 августа объекты должны сдать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на станциях Фрунзенского радиуса протестировали эскалаторы.