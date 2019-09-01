Эксперты назвали районы Петербурга с квартирами дороже 100 млн

В Петроградском районе больше всего дорогих квартир. Фото: BKN.ru

В Петроградском районе больше всего дорогих квартир. Фото: BKN.ru

В семи районах Петербурга продаются квартиры дороже 100 млн рублей. Рынок элитной недвижимости изучили эксперты BKN.ru.

Больше всего дорогих лотов представлено в Петроградском районе — 106 квартир стоимостью выше 100 млн. Средняя площадь лотов составила 475,8 кв. метров. Таким образом, цена квадратного метра находится на уровне 615 тыс. рублей.

На втором месте по числу предложений в элитной застройке расположился Центральный район. На него в августе пришлось 66 квартир дороже 100 млн. Средняя их площадь почти в два раза меньше, чем в Петроградском районе. При этом стоимость одного метра выше — 681,7 тыс. рублей.

Следующим по количеству квартир дороже 100 млн оказался Адмиралтейский район. Так, в августе здесь экспонировалось 14 подобных лотов со средней площадью 284 кв. метра. Стоимость квадратного метра составила 602,8 тыс. рублей.

Всего в августе в Петербурге продавалось 205 квартир дороже 100 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге для нуждающихся в улучшении жилищных условий закупят квартиры на 10,2 млрд рублей.