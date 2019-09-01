Петербуржцы признались в любви к городу на Дворцовой площади

На Дворцовой площади в последний день лета прошел бесплатный концерт в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с городом!».

Мероприятие посетил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов. Он поднялся на сцену и поздравил победителей конкурса историй, песен и видеороликов «Санкт-Петербург. Большая любовь».

Беглов отметил, что любовь познается в испытаниях, таким испытанием для Петербурга стала блокада.

«И сегодня мы собрались здесь, чтобы признаться в любви нашему прекрасному городу», — сказал врио губернатора.

После Беглов вместе с бардом Александром Розенбаумом исполнил песню «Город над Вольной Невой». Им подпевали зрители концерта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Дворцовой площади в рамках проекта «Будь с городом!» выступили группы «Сплин», Therr Maitz, Markscheider Kunst и «Пролетарское танго»