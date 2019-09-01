Беглов спел на концерте на Дворцовой с Розенбаумом

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выступил на благотворительном концерте «Будь с городом!» на Дворцовой площади.

Беглов поднялся на сцену для того, чтобы поприветствовать зрителей и поздравить победителей конкурса «Большая любовь. Санкт-Петербург», после чего исполнил вместе с бардом Александром Розенбаумом песню «Город над Вольной Невой».

Концерт прошел вечером 31 августа на Дворцовой площади в рамках социально-благотворительного проекта «Будь с городом!». На сцене выступили группы «Сплин», Therr Maitz, Markscheider Kunst, «Пролетарское танго», а также участники шоу «Танцы» на ТНТ.

Помимо этого, горожан на Дворцовой ждали мастер-классы, спортивные соревнования, творческие мастерские, шоу барабанов и показательные выступления.

Главной целью мероприятия была поддержка волонтерских и благотворительных инициатив города.