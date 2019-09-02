Багамы и Южную Каролину эвакуируют из-за урагана «Дориан»

Ураган «Дорин», обрушившийся ранее на Багамы, достиг наивысшей пятой категории. В ряде штатов США объявлен режим ЧС.

На всем побережье штата Южная Каролина, на Багамских островах и в прибрежных округах Джорджии началась эвакуация. В Южной Каролине, по данным Аssociated press, эвакуируют 830 тыс. жителей.

Режим ЧС объявили власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины. Ураган, по данным синоптиков, может стать мощнейшим за последние десять лет. Сейчас максимальная скорость «Дориана» достигает 300 км/час.

В воскресенье ураган, как информирует Национальный центр США по слежению за ураганами, обрушился на северное побережье Багамских островов. Стихия затронула остров Абако.

«Южная Королина, Северная Королина, Джорджия и Алабама, кажется, пострадают намного сильнее, чем ожидалось. Похоже, это один из самых мощных ураганов. Уже категория 5! Будьте осторожны! Да благословит всех Бог!», — написал президент США Дональд Трамп в твитере.

Ранее Трамп назвал ураган сильнейшиим за десятилетие.