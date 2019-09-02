Супруга Андрея Григорьева-Апполонова подает на развод

Марина Банкова, жена рыжего солиста «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова, намерена развестись с супругом и уже подала на развод.

Несколько месяцев назад сообщалось, что пара на время разъелась, однако не планирует окончательный разрыв отношений. Однако, если до 10 сентября они не сумеют помириться, то суд официально расторгнет их брак. По данным «Стархит», первое судебное заседание состоялось 20 августа.

Тем временем, СМИ пишут о том, что 34-летняя Банкова уже закрутила и даже не скрывает новый роман с 28-летним баскетболистом из подмосковного клуба «Химки» Андреем Зубковым.

На протяжение 16 лет совместной жизни у Андрея Григорьева-Аполлонова и Марины Банковой родилось двое сыновей: Ивану сейчас 15 лет, а Артемию — 11. Они живут вместе с отцом, однако неизвестно, с кем они останутся после судебного решения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Дарья Мельникова шокировала подписчиков заявление о разводе.