Школьные линейки стали причиной пробок на дорогах Петербурга

Сегодня в школу отправились 510 тыс. учеников. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Сегодня в школу отправились 510 тыс. учеников. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Прийти вовремя на праздничную линейку школьникам помешали пробки. Сегодня, 2 сентября, жители Северной столицы жаловались на заторы в районах.

Начало рабочей недели и новый учебный год начались с солнечного дня, а также продолжительных пробок. С началом сентября пробки значительно возросли. Согласно информации «Яндекс.Пробки», максимум за сегодня возрос до 9 баллов.

Наибольшая загруженность зафиксирована на Приморском проспекте, Культуры, Тихорецком проспекте, Славы и Народной улице.

Сегодня в школу отправились 510 тыс. учеников, 60 тыс. из которых пошли в общеобразовательное учреждение впервые.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жаркая погода в Северной столице сменится дождями и грозами. Ухудшение погоды прогнозируют на завтра, 3 сентября.