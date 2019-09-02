Россияне заметили ухудшение в сфере образования

За последние 5-10 лет ситуация в сфере образования в России заметно ухудшилась. Такого мнения половина жителей страны.

О том, что положение ухудшается, заявили 51% людей, которые были опрошены социологами ВЦИОМ. Среди них 49% были родителями школьников. Обратного мнения 17%. И 15% не ощутили каких-либо перемен.

Около 85% родителей заявили о доброжелательном отношении учителей к детям. 11% выразили недовольство предвзятостью. Также родителям видится нехватка преподавателей и недостаточная оснащенность компьютерной техникой.

Среди основных задач общеобразовательного учреждения почти каждый пятый родитель выделил нравственное воспитание.

Ранее в GazetaSPb сообщали об установке импульсного светофора около школы на Васильевском острове. Устройство работает от солнечных батарей.