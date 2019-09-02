Розенбаум находится в реанимации после тяжелой операции

Народный артист России, певец Александр Розенбаум находится в реанимации в одной из московский клиник. По данным СМИ, он восстанавливается после тяжелой операции.

Как сообщают СМИ, 67-летний Александр Розенбаум лег под нож хирурга в одной из клиник Москвы. Тяжелая операция проходила в течение нескольких часов, но завершилась успешно. Пока неизвестно, что именно послужило причиной необходимости в хирургическом вмешательстве.

Советскому и российскому музыканту исполнится 68 лет 13 сентября. Артист все еще выступает и ездит на гастроли, иногда лишая себя отдыха. 21 сентября состоится его концерт в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов спел на концерте на Дворцовой с Розенбаумом. Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов выступил на благотворительном концерте «Будь с городом!» на Дворцовой площади.