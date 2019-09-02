Путин поздравил учеников школы в Тулуне с началом учебного года

Глава России Владимир Путин поздравил школьников Тулуна с Днем знаний и началом учебного года. Президент посетил один из уроков и обратился к ученикам с пожеланиями.

Путин отметил, что знает о рвении учащихся в будущем остаться работать и жить в Тулуне. Он также похвалил детей, отметил их смелость и помощь взрослым, а также пожелал успехов в учебе.

Детям, которые ранее учились в школе №20, пообещал, что их школу восстановят и улучшат. Она была разрушена в результате наводнения.

В ходе поздравления глава отметил, что адресует свои слова не только школьникам Тулуна, но и всем ученикам страны. А также добавил, что перед взрослыми также стоит важная задача – создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что россияне начали замечать ухудшение в сфере образования.