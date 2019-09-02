Трамваи №10 и №23 вернулись на Среднеохтинский проспект

В Красногвардейском районе Петербурга возобновилось движение по Среднеохтинскому проспекту. На маршруты вернулись трамваи №10 и №23.

Трамвайное движение запущено с 1 сентября, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс». Ранее на ремонт был закрыт участок проспекта от Красногвардейской площади до Конторской связи.

Ожидалось, что движение трамваев возобновиться раньше. Однако во время ремонта рабочие обнаружили фрагменты фундаментов исторических зданий города Ниена. Предположительно, объекты были построены в семнадцатом веке. Изучением находок и раскопками на Среднеохтинском проспекте занимались археологи.

Напомним, что ремонт трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте стартовал в июле 2018 года. Маршруты трамваев изменяются в соответствии с этапами работ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на участках Богатырского и Комендантского проспектов запустили рабочее движение.