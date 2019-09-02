В Каире скончался посол РФ в Египте Сергей Кирпиченко

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скончался в больнице Каира, сообщают в департаменте информации и печати МИД РФ.

Советский и российский дипломат скончался на 69-м году жизни в одном из медицинских учреждений столицы Египта — Каира. Причины смерти посла не указываются.

Сергей Кирпиченко родился 13 августа 1951 года. В 1973 году он окончил МГИМО, после чего устроился на работу в МИД. Он говорил на арабском, английском и французском языках.

Должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Египте он занимал с 2011 года. До этого он работал в посольствах СССР в Сирии и в Иордании, а также в посольстве РФ в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ливии и Сирии.

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