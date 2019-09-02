В Петербурге до аэропорта Пулково запустят водородный трамвай

В сентябре в Петербурге начнут тестировать первый в стране трамвай на водородном топливе.

На данный момент завершается монтаж первого в России водородного трамвая в Трампарке №1, после чего вагон приступит к испытаниям на улицах Петербурга. Трамвай будет ходить на маршрутах в Московском и Фрунзенском районах по ночам. Об этом сообщают в Горэлектротрансе.

Реальная эксплуатация трамвая на водородном топливе начнется только после того, как Смольный оценит результаты проведенных испытаний. Завершить испытаний планируется 2 октября.

Для движения водородному трамваю не требуются провода, а значит их могут запустить и на пригородных маршрутах, в частности: в Колпино Сертолово и в аэропорт Пулково.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Горэлектротранс рассказал о водородном трамвае. Трамваю не потребуется контактная сеть — у него вообще не будет токоприемника. Через реакцию водорода и кислорода состав будет получать электричество, плюс воду и тепло как побочные продукты. КПД модели составит до 60%.