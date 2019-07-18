Горэлектротранс рассказал о водородном трамвае

Первый действующий макет может выйти на улицы Петербурга в сентябре.

Горэлектротранс строит макет трамвая на водороде. Модель станет рабочей и в сентябре ее попробуют испытать на улицах Петербурга.

Проект задумали в 2016 году, но начали воплощать только после соглашения в феврале 2019 года, сообщили Gazeta.SPb в Горэлектротрансе 18 июля. Врио губернатора Петербург Беглов поддержал инициативу. В качестве базы возьмут старый вагон ЛМ-68М, но работать трамвай будет совсем по-другому.

Трамваю не потребуется контактная сеть — у него вообще не будет токоприемника. Через реакцию водорода и кислорода состав будет получать электричество, плюс воду и тепло как побочные продукты. КПД модели составит до 60%. При этом новый экологический транспорт Санкт-Петербурга будут гораздо быстрее готовить к работе — зарядка генератора водородом займет 3-5 минут.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что сегодня петербуржцам должны были показать водородный трамвай.