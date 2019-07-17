Завтра горожанам впервые покажут «водородный трамвай»

На базе привычного петербуржцам трамвая ЛМ-68М будут проводиться испытания водородных топливных элементов. Фото: wikipedia.org

На базе привычного петербуржцам трамвая ЛМ-68М будут проводиться испытания водородных топливных элементов. Фото: wikipedia.org

Завтра в депо Трамвайного парка №1 будет представлен действующий макет трамвая на водородных топливных элементах.

Испытательная платформа для водородных «батареек» на базе трамвая ЛМ-68М создана «Горэлектротрансом» в сотрудничестве с филиалом ЦНИИ судовой электротехники и технологии Крыловского научного центра. В основу проекта легли конструкторские разработки петербургских инженеров.

Проект был задуман в 2016 году на форуме «SmartTRANSPORT». В сентябре этого года действующий макет трамвая с инновационной системой генерации электроэнергии пройдет ходовые испытания на петербургских маршрутах.

В июне идею испытать водородные топливные элементы на базе трамвая ЛМ-68 поддержал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Специалисты «Горэлектротранса» и ЦНИИ СЭТ поставили себе целью показать целесообразность применения на городском электротранспорте водородных энергоустановок. Главное преимущество — они дарят электротранспорту независимость от контактной сети.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге появится новый «водородный трамвай»