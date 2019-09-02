Рекламу на квитанциях «Петроэлектросбыта» признали законной

Реклама была распространялась в апреле 2018 года. Фото: spb.fas.gov.ru

Реклама была распространялась в апреле 2018 года. Фото: spb.fas.gov.ru

Управление федеральной антимонопольной службы Северной столицы сделало заключение, что на квитанциях «Петроэлектросбыта» не было нарушения в рекламе.

В результате изучения документов, комиссия антимонопольной службы выявила, что рекламные материалы распространялись до вступления в силу закона о запрете размещения рекламы на квитанциях, по которому было возбуждено дело.

На нарушение петербурженка пожаловалась 16 августа. Женщина указала, что на квитанции, кроме контрольных цифр, присутствовала реклама аптеки.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что ФАС обвинили сервис «Кинопоиск» в недостоверной рекламе. В отношении «Яндекса» также возбудили дело.