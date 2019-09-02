Пятилетняя жительница Подмосковья в течение года ходила с ржавым шурупом в носу

Пятилетняя жительница Подмосковья в течение года ходила с ржавым шурупом в носу
Чтобы достать ржавый предмет из носа, девочке пришлось лечь под нож хирургов. Фото: Pixabay

Хирурги вытащили ржавый шуруп из носа маленькой девочки в городе Клин Московской области. Инородный предмет находился в теле ребенка больше года.

Шуруп в носу пятилетней девочки был найден во время планового медосмотра. Врачи заметили инородный предмет на рентгенографическом снимке. Чтобы достать ржавый предмет из носа, девочке пришлось лечь под нож хирургов. По словам медиков, за год нахождения в теле, шуруп успел наполовину разрушиться.

Сейчас малышка в порядке, она находится в Клинской городской больнице под присмотром врачей. Обо всем рассказала и.о. главврача больницы Клина Ольга Стебловская.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербургские хирурги пришили пальцы ребенку. Хирурги петербургского Педиатрического университета успешно пришили 7-летнему мальчику два пальца на руке, которые он потерял во время рубки дров.

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