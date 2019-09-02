Количество учеников в школьных классах сократится до 25 в Петербурге

Школьные классы в Петербурге "разгрузят" с 30 до 25 человек. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Школьные классы в Петербурге "разгрузят" с 30 до 25 человек. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Школьные классы в Петербурге «разгрузят» с 30 до 25 человек. Об этом заявил действующий глава Петербурга Александр Беглов.

Сегодня утром, 2 августа, Александр Беглов принял участие в школьной линейке в школе №147 в Красногвардейском районе. Там он поздравил всех учеников с началом учебного года и пожелал им хорошо учиться.

После приветственной речи градоначальник заявил, что на сегодняшний день в петербургских школа учится по 30 человек в классе , однако в скором времени власти Петербурга предпримут необходимые действия для того, чтобы «разгрузить» их до 25 учеников.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Беглов поздравил первоклассников в Ледовом дворце. В ходе поздравления Беглов отметил, что сегодняшний день будет волнительным не только для первоклашек, но и для их родных. А также заявил, что не сомневается в таланте и трудолюбии юных петербуржцев.