Беглов поздравил первоклассников в Ледовом дворце

Беглов поздравил первоклассников в Ледовом дворце
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил первоклассников с началом учебного года. Праздник для детей организовали в Ледовом дворце.

В ходе поздравления Беглов отметил, что сегодняшний день будет волнительным не только для первоклашек, но и для их родных. А также заявил, что не сомневается в таланте и трудолюбии юных петербуржцев.

Приглашения на спектакли получили первоклассники всех школ Петербурга. В 2019 году в школы города впервые пойдут около 60 тыс. детей.

Большие праздничные поздравления для маленьких школьников уже стали традицией, они проводятся в городе более 15 лет.

Ранее в GazetaSPb сообщала, что врио губернатор выступил с поздравлением перед первокурсниками СПбГУ. Беглов пожелал студентом учиться так, чтобы на них равнялись.

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