На линейке в петербургской школе выступил ОМОН

На линейке в петербургской школе выступил ОМОН
На школьную линейку пришел ОМОН. Фото: Мойка78/ Николай Овсянников

В Приморском районе Петербурга на линейку в гимназии №540 пригласили сотрудников ОМОНа. Борцы провели показательное выступление перед учениками и их родителями.

Сотрудники ОМОН проехали на служебной машине и провели показательное задержание на глазах у детей, родителей и сотрудников школы. Организатором выступления выступило учебное заведение, пишет «Бумага».

В администрации Приморского района отметили, что подобные тематические линейки гимназия №540 проводит регулярно и родители о них уведомлены. Показательное выступление ОМОНа приравнивается к мероприятиям «Мой папа — пожарный», подчеркнули в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьные классы в Петербурге планируют сократить с 30 до 25 человек. Уменьшить количество учеников решено для того, чтобы снизить нагрузку и повысить эффективность обучения.

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