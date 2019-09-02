Семак застрял в Пулково перед свадьбой

Семак застрял в Пулково перед свадьбой
Сергей Богданович недоволен. Фото: скриншот Instagram Анны Семак

Его супруга ищет в аэропорту Санкт-Петербурга место, где поместился бы спальный мешок.

Сергей и Анна Семак стали жертвами задержки самолета. Тренер “Зенита” и его супруга хотят вылететь из Санкт-Петербурга — возможно, чтобы снова пожениться.

Анна Семак в своем Instagram опубликовала фотографию тренера футбольного клуба Санкт-Петербурга — Семак, сидящий в кресле, явно недоволен задержкой. Его супруга написала, что ищет помещение в аэропорту, где поместился бы спальный мешок. Она не стала раскрывать, куда летит вместе со своим мужем.

На момент публикации в Пулково задерживали самолеты в Екатеринбург, Анталью, Амстердам, Новосибирск, Калининград и столицу РФ. Рейс до Антальи авиакомпании “Россия”, к примеру, задерживается на 7 часов, по данным табло аэропорта Петербурга, и вылетит только в 00:30.

Игроки “Зенита” вернутся к тренировкам 5 сентября — сейчас игроки разъехались по сборным, о чем GazetaSPb ранее сообщила. Клуб Санкт-Петербурга 1 сентября одолел принципиального соперника — московский “Спартак” — со счетом 0:1.

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