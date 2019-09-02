В России продана редчайшая модель Bugatti за 234 млн рублей

Конструкция модели даже в наше время выглядит впечатляюще. Фото: https://auto.ru/

Конструкция модели даже в наше время выглядит впечатляюще. Фото: https://auto.ru/

Уникальное авто 1993 года выпуска нашло нового владельца меньше чем за 24 часа, несмотря на заоблачную стоимость в 234 миллиона рублей. Суперкар Bugatti EB 110 производился в Италии с 1991 по 1995 год, а тираж составлял всего 139 единиц.

Ранее машина находилась в частном владении во Флоренции, при этом в объявлении бывший хозяин указал, что доставит автомобиль в любой регион. Уже через 21 час после размещения объявления на сайте Auto.ru суперкар был куплен. Помимо уникального корпуса (Bugatti EB 110 — первая в мире серийная модель с углепластиковым несущим монококом), автомобиль, оснащенный бензиновым двигателем V12 3,5 с четырьмя турбокомпрессорами мощностью 603 л.с., способен разогнаться до скорости 100 км\ч всего за 3,6 секунды.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что Роналду приобрел самую дорогую в мире модель Bugatti.