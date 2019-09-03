Росстат: в России работает только 53% женщин

Росстат: в России работает только 53% женщин
Эксперт назвал причины большого количества безработных женщин. Фото: pixabay.com

Только 53,2% россиянок, по данным Росстата, были трудоустроены в 2018 году. Статистика учитывает категорию женщин старше 15 лет.

Безработицу среди женщин эксперты объясняют их концентрацией на семье и спадом экономической активности. Зачастую в период сокращений работодатель предпочитает сохранить место за мужчиной.

«…женщины как дискриминируемая категория первыми попадают под сокращения», — приводит слова профессора кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елены Яхонтовой «РИА Новости».

Среди других причин называют непрозрачность найма и рост теневой экономики. Помимо этого, по словам Елены Яхонтовой, не исключено, что уровень профессионализма женщин ниже, и они менее востребованы на рынке.

Отметим, что среди мужчин трудоустроены 67,8%. населения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что больше половины россиян предпочитают искать работу через знакомых. Данные привел Аналитический центр НАФИ.

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