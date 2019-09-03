У петербуржцев есть еще неделя на купание

Синоптик рассказал, что лето в Петербурге все еще продолжается, и купаться можно будет еще в течение недели, несмотря на осадки.

По словам начальника Гидрометцентра Петербурга Александра Колесова, сентябрьская погода медленно, но верно надвигается на Северную столицу. Сейчас она сказывается на температуру ночью и утром. Однако, еще в течение недели температура воздуха будет сохраняться до +20 градусов. Синоптик также предупредил о множественных кратковременных дождях в ближайшее время. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Согласно долгосрочном прогнозу, весь сентябрь будет довольно теплым, особенно в первые две декады месяца. Понижение температуры ожидается в третьей декаде, тогда температура воздуха днем будет составлять около 10-15 градусов тепла, а по ночам будет холодать до 5 градусов.

Колесов добавил, что купальный сезон все еще не закончился для тех, кому комфортна температура воды 17 градусов. А в Финском заливе все еще сохраняются 18-19 градусов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что метеорологи обещают похолодание в начале сентября в Петербурге.