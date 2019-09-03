Байкер насмерть разбился на Колтушском шоссе, выехав на встречку

Под Всеволожском произошло смертельное ДТП, участниками которого стали мотоцикл и легковой автомобиль. Байкер погиб, его пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Около семи утра 3 августа на Колтушском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти молодой мотоциклист 1988 года рождения погиб, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем марки «Форд Фокус». Он погиб на месте до приезда медиков. Пассажирка мотоцикла «Ямаха» 1995 года рождения госпитализирована. Ее состояние оценивается как тяжелое. Об этом сообщает ОГИБДД по Всеволожскому району.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ДТП с мотоциклистом произошло на Солидарности и Кржижановского. На опубликованном видео с места происшествия видно как хромого байкера ведут к тротуару, а на проезжей части раскинуты осколки и детали средств передвижения.