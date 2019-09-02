ДТП с мотоциклистом произошло на Солидарности и Кржижановского

Сегодня утром, 2 сентября, в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла. Инцидент случился около 8 утра на пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского.

Со слов очевидцев, в аварию также попал водитель Mitsubishi.

Обо всем рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На опубликованном видео с места происшествия видно, что хромого байкера ведут к тротуару, на проезжей части раскинуты осколки и детали средств передвижения.

В комментариях к записи пользователи отметили, что недавно на этом месте установили светофор.

Ранее в GazetaSPb писала о рейде в центре Петербурга. В результате проверки было остановлено 30 водителей с тонировкой стекол. Их обязали устранить нарушения светопропускаемости, кто-то снял тонировку на месте.