С началом осени в Петербурге прошел ажиотаж на финские визы

За 2 сентября лишь 550 человек пришли в Генконсульство Финляндии за визой. Фото: pixabay

За 2 сентября лишь 550 человек пришли в Генконсульство Финляндии за визой. Фото: pixabay

По сравнению с 30 августа — последним днем получения «шенгена» по упрощенной схеме, на сегодняшний день спрос на финские визы снизился на 93%.

С первого дня осени для оформления визы в Финляндию необходимо к заявлению на ее получение приложить сопроводительные документы, в частности справку о наличии денежных средств для поездки, а также подтверждение бронирования жилья на период поездки. К тому же, увеличилось время ожидания выдачи визы — теперь ее нужно ждать месяц. Подобное нововведение стало причиной падения спроса на «шенген».

Так, за 2 сентября лишь 550 человек пришли в Генконсульство Финляндии за визой. А тремя днями ранее, 30 августа, сотрудники визового центра приняли восемь тысяч заявлений от горожан.

Ранее GazetaSPb сообщала, что 30 августа в визовом центре Финляндии накормили стоящих в очереди петербуржцев.