В визовом центре Финляндии накормили стоящих в очереди петербуржцев

В визовом центре Финляндии накормили стоящих в очереди петербуржцев
Петербуржцев накормили финскими продуктами в визовом центре. Фото: pixabay

Ожидающих в очереди за визами в Генконсульстве Финляндии накормили финскими йогуртами, батончиками, конфетами и соком.

Сотрудники Генерального консульства Финляндии в Петербурге решили скрасить ожидание томящихся горожан в очереди за визами и накормили их финскими продуктами. В последний рабочий день августа, перед вступлением в силу новых правил к документам на визу, там был огромный наплыв заявителей — около семи тысяч человек пришли подать заявление по упрощенной схеме.

Как рассказали в Генконсульстве Facebook, сотрудники визового центра угостили стоящих людей в очереди финскими продуктами, а в частности йогуртом, соком, протеиновыми и злаковыми батончиками, конфетами и водой.

Ранее GazetaSPb сообщала, что петербуржцы спешат получить финскую визу до начала осени. Напоминаем, что с 1 сентября жителям Петербурга для получения шенгена нужно будет предоставлять полный пакет документов – брони билетов, отелей и справки о доходах.

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