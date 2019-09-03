В Петродворцовом районе таксист травмировал моряка

В Петродворцовом районе сотрудники правопорядка изучают причины травмирования мужчины. О случившемся в отдел полиции сообщили днем ранее, 2 сентября, в 11:45.

За оказанием помощи обратился 45-летний мужчина, служащий корабля, пришвартованного в Невской губе. По его словам, он получил травмы в результате конфликта с таксистом.

В настоящее время гражданин находится в удовлетворительном состоянии и был отпущен домой. Согласно информации ГУ МВД РФ по городу и области, сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося. Личности нападавших устанавливаются.

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