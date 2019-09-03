Преданный пес больше месяца сторожил тело погибшего петербуржца в Заполярье

Тело туриста из Петербурга, пропавшего без вести больше месяца назад, обнаружили в Ловозерских тундрах в Мурманской области. Рядом с погибшим была обнаружена его собака, она жива.

Согласно данным СКР Заполярного округа, 67-летний петербуржец приехал на своем авто 27 июля в Ловозерские тундры, оставил ее на парковке местного комбината и пошел пешком в сторону Сейдозера. Вместе с ним была его собака, золотистый ретривер. После этого он не выходил на связь.

Тело мужчины обнаружил местный житель, участник поисковых работ, в 3,5 км от автомобиля. Рядом с ним были найдены снаряжение, палатка, продукты питания, а также собака, остававшаяся все это время возле тела хозяина. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено. Причины смерти установит судмедэкспертиза.

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