Петербург вошел в пятерку самых безопасных городов-миллионников в России

Рейтинг российских городов, где жители чувствуют себя более безопасно, составили аналитики портала Domofond.ru. В опросе участвовали более 90 тысяч человек.

Рейтинг самых безопасных городов, с количеством жителей более миллиона, возглавил Краснодар, он набрал 7,2 балла из возможных 10 по «шкале защищенности». На втором месте Казань — 7,1 балла. Следом идут Москва и Красноярск, оба города получили по 7 баллов. Пятерку замкнул Петербург с 6,8 баллами.

Эксперты также представили общенациональный рейтинг из 200 городов. Наиболее безопасными городами оказались Ейск и Геленджик, третье место занял Грозный. Антилидерами рейтинга признали город Шахты, где безопасность оценили 4,5 балла.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Петербург оказался на 13 месте в рейтинге регионов с доступной электроэнергией.