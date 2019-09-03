Медведев назвал главную задачу «Зенита» в Лиге чемпионов

Гендиректор клуба Северной столицы «Зенит» Александр Медведев поделился мнением от итогов жеребьевки Лиги чемпионов.

Главной целью сине-бело-голубых в предстоящем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА Медведев назвал выход из группы. По его слова, после у команды будут другие задачи.

Расслабляться и радоваться итогам жребия футболистам он не рекомендовал. Как пишет ТАСС, генеральный директор рассказал, что итог каждой игры может быть неожиданным, именно поэтому нужно выкладываться на полную, независимо от того, дома проходит матч или вне.

В групповом этапе Лиги чемпионов команда Петербурга встретится «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом». Первый матч назначен на 17 сентября.

Ранее в GazetaSPb сообщали о продлении контракта Терентьева с «Зенитом».