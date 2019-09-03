Сбежавший основатель «Зеоры» бросил жену в России и открыл новое дело в Финляндии

Основатель тренингового центра «Зеора» Виктор Маркелов, сбежавший из под домашнего ареста в марте прошлого года, перебрался жить в Финляндию. Он бросил жену в Петербурге, а сам получил статус беженца в Евросоюзе. Супруга получила условный срок.

В Финляндии Маркелов решил открыть новое дело, никак не связанное с тренингами. Целый год он посвятил созданию мобильного приложения. Проект разработан для детей, в игровой форме дошкольники смогут обучаться арифметике.

Мужчина рассказал корреспонденту «Мойки 78», что нахождение в розыске ему не мешает, а статус беженца только дает возможность свободно жить в любой стране ЕС.

Напомним, что супругов Маркеловых обвиняли в гибели их клиентки. Женщина покончила с собой после курса личностного роста. 30-летняя жительница Петербурга была матерью маленького ребенка. В ходе следствия Виктору удалось сбежать, а его жене дали 1 год условно.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что жительницу Выборга подозревают в жестоком убийстве.