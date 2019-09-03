Пожарные ликвидировали возгорание в частном доме в Ленобласти

Во вторник вечером, 3 сентября, произошел пожар в частном доме Ленобласти. Возгорание на площади 10 метров случилось в деревне Выскатка Сланцевского района.

В доме горели чердачные перекрытия. К месту происшествия оперативно прибыли семь человек личного состава и две единицы техники. На ликвидацию огня потребовалось менее одного часа.

По данным спасательной службы, причины возгорания не установлены. Информация о возможных пострадавших не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что за несколько дней санитарная авиация Ленобласти совершила десять вылетов. В срочной госпитализации нуждались люди разных районов региона. Большое число вылетов было совершено за три дня.