Еврейская шаурма обошлась студентке в 10 тысяч шекелей

Бывший сотрудник кафе рассказал, что в кафе работает схема по обману туристов.

Студентка переплатила за еврейскую шаурму — со счета молодой туристки списали 10 тысяч 100 шекелей. Сумма составляет около $2,8 тысяч или примерно 187 тысяч рублей.

Девушка расплатилась банковской картой, но через какое-то время вернулась и потребовала отдать деньги назад, сообщает Times of Israel. Менеджеры заявили об ошибке, но один из экс-сотрудников рассказал журналистам, что в заведении запустили схему по обману туристов — такие “ошибки” происходят уже не в первый раз.

Мужчина объяснил, что ушел из кафе именно по этой причине — за время его работы в заведение три раза приходила полиция. В кафе нет меню, продавцы просят за шаверму 80 шекелей. Если турист платит карточкой, то может и не заметить ошибку в счете.

Шаурма или шаверма появилась на Ближнем Востоке — ее родиной называют Османскую империю. Обычно ее готовят с куриным мясом, но в немусульманских странах в качестве начинки могут использовать свинину.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роспотребнадзор провел в Москве шаурму — почти все образцы не прошли проверку.