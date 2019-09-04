Минздрав одобрил бесплатные прививки в частных клиниках

Минздрав одобрил бесплатные прививки в частных клиниках
Изменения должны сделать прививки более доступными для населения. Фото: pixabay.com

“Единая Россия” предложила присоединить учреждения к национальному календарю.

Минздрав одобрил идею разрешить частным клиникам делать населению прививки в рамках национального календаря вакцинации. Предложение в ведомство направил парламентарий “Единой России”.

Член комитета Госдумы по зравоохранению Борис Менделевич предложил включить негосударственные лечебные организации с прикрепленным по ОМС населением в список учреждений, где бесплатно проводят профилактические прививки, сообщает РИА Новости. Менделевич объяснил, что такие изменения сделают прививки более доступными для населения.

Сейчас в список вакцинаций по нацкалендарю прививок входят корь, столбняк, коклюш, туберкулез, полиомиелит и другие. В 2020 году в календарь хотят включить вакцину от ротавирусной инфекции и ветряной оспы.

Ранее GazetaSPb опубликовала список необходимых для школьников прививок.

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