Найдены тела пилотов Су-25

Потерпевший крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ разбился вместе с пилотами. Летчики находились в кабине воздушного судна во время падения.

Су-25 разбился в Ставропольском крае днем ранее, 3 сентября. По предварительной версии, пилотам удалось катапультироваться. Однако поиск летчиков продолжается больше суток. Как стало известно сегодня, с наибольшей долей вероятности, тела управлявших самолетом Юрия Б. и Артема Л. находятся в кабине судна.

По неофициальной информации, оба пилота найдены погибшими.

Работа поисково-спасательных служб осложнялась тем, что в результате крушения кабина штурмовика наполовину ушла в землю. Как сообщает РИА Новости, приступить к извлечению судна из земли спасатели не могли до прибытия комиссии, что также затрудняло поиски.

Напомним, что GazetaSPb ранее сообщала о крушении учебно-боевого штурмовика Су-25. Катастрофа произошла неподалеку от аэродрома Буденновск.