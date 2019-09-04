Иномарка перевернулась под Литейным мостом в Петербурге

Иномарка перевернулась под Литейным мостом в Петербурге
Водитель сам выбрался из автомобиля и отказался от помощи медиков. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Инцидент произошел на Пироговской набережной под Литейным мостом. Автомобиль по невыясненным причинам перевернулся и собирает серьезную пробку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 4 сентября под петербургским Литейным мостом. Водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и перевернулся. Видео с места событий опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель остался цел. Он сам выбрался из автомобиля и отказался от помощи бригады медиков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Шкода» улетела в кювет и перевернулась на шоссе во Всеволожском районе. Легковой автомобиль «Шкода», по словам очевидцев, ехал по встречной полосе и, не справившись с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся набок.

авария авто дтп литейный мост новости спб перевертыш пироговская набережная
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мединский считает убожеством увлечение взрослых комиксами
Беглов рассказал о новом соглашении с профсоюзами и работодателями
Остеопат вел прием в детском медцентре «Вирилис» без лицензии
Линда Хэмилтон из «Терминатора» призналась, что 15 лет не ...
Петербуржец вернул жену из Пензы, выйдя с плакатом к Казанскому собору
Иномарка перевернулась под Литейным мостом в Петербурге
Иск Бориса Ротенберга против финских банковских концернов начал рассматривать суд
Ряд микрофинансовых организаций в Ленобласти осудят за незаконные давление ...