Иномарка перевернулась под Литейным мостом в Петербурге

Водитель сам выбрался из автомобиля и отказался от помощи медиков. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Водитель сам выбрался из автомобиля и отказался от помощи медиков. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Инцидент произошел на Пироговской набережной под Литейным мостом. Автомобиль по невыясненным причинам перевернулся и собирает серьезную пробку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 4 сентября под петербургским Литейным мостом. Водитель легкового автомобиля по неизвестным причинам не справился с управлением и перевернулся. Видео с места событий опубликовано в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель остался цел. Он сам выбрался из автомобиля и отказался от помощи бригады медиков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что «Шкода» улетела в кювет и перевернулась на шоссе во Всеволожском районе. Легковой автомобиль «Шкода», по словам очевидцев, ехал по встречной полосе и, не справившись с управлением, вылетел в кювет, где перевернулся набок.