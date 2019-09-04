Медиков «России» подозревают в фальсификации свидетельств для летчиков

Медиков &#171;России&#187; подозревают в фальсификации свидетельств для летчиков
Медиков обвиняют в коммерческом подкупе. Фото: pixabay.com

Московский районный суд Петербурга рассмотрит дело медиков Виктора Ермакова, Тамары Меньщиковой и Ксении Шунковой. Их подозревают в фальсификации медицинских заключений для пилотов.

По версии следствия, за четыре они года они за деньги обеспечили упрощенное и ускоренное прохождение врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) для 25 человек. Документ этот необходим для допуска к летной деятельности, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инициатором этого, как полагает обвинение, стала Ксения Шункова — заместитель врача ЗАО “Авиакомпания Балтийские авиалинии”. Она вовлекла в дело председателя ВЛЭК медсанчасти авиакомпании «Россия» Виктора Ермакова и его подчиненную — медсестру Тамару Меньщикову.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «коммерческий подкуп».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд в Петербурге оштрафовал гендиректора компании «Амегастрой» за попытку коммерческого подкупа.

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