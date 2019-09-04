СМИ: в петербургском МВД произошли кадровые перестановки

В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти произошли кадровые изменения. В ведомстве назначены новые руководители подразделений.

Так, на пост начальника контрольно-ревизионного управления ГУ МВД России назначена Елена Урбан. До этого она занимала должность замглавы этого же управление, пишет «Фонтанка» со ссылкой на приказ главка.

Управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (УОДУУП и ПДН) возглавила Юлия Кулагина. Прежде она работала в этом же управлении на посту заместителя начальника.

Экс-сотрудник управления полиции ГУ МВД России Илья Смирнов, согласно приказу, стал начальником Центра оперативно-розыскной информации (ЦОРИ).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти расторгли контракт с 340 сотрудниками управления экономбезопасности и борьбы с коррупцией.